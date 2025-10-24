Der Begriff Resilienz ist seit Jahren in aller Munde. Doch was bedeutet er wirklich in Bezug auf Frieden, Freiheit und Sicherheit? Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik hat in Bad Neuenahr jetzt versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden.
Resilienz, was ist das? Schwieriges Thema diesmal für die Gesellschaft für Sicherheitspolitik. „Wir müssen die gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Resilienz in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union stärken. Nur so bewahren wir unsere offene Gesellschaft und schützen unsere freiheitliche Art zu leben.