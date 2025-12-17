Zurück auf der Bonner Bühne Gregor Pallasts Lehrstunde in Verlogenheit und Wahrheit Thomas Kölsch 17.12.2025, 15:00 Uhr

i Gregor Pallast Thomas Kölsch

Nach sechs Jahren hat es den Bonner Kabarettisten Gregor Pallast wieder auf die Bühne gezogen. Im Pantheon stellte er sein neues Programm „Pallast der Republik“ vor - mit großem Erfolg, wie unser Kulturexperte Thomas Kölsch zu berichten weiß.

Schon Volker Pispers hat stets betont: Politisches Kabarett ist zutiefst verlogen. Seiner Meinung zufolge ist es nur ein Versuch des Ablasshandels, eine Selbstbefriedigung des eigenen Gewissens, eine Ausrede, um nicht mehr tun zu müssen. Aufstehen zum Beispiel.







