Platzmangel in Gerätehäusern Grafschafter Wehren richten Blick in die Zukunft Thomas Weber 24.10.2026, 18:00 Uhr

i In Nierendorf muss ein Auto der Jugendfeuerwehr draußen stehen. Eine Garage im erweiterten Feuerwehrhaus soll es dennoch nicht geben. Thomas Weber

Die Feuerwehrhäuser in Nierendorf und Eckendorf sollen wachsen, doch ganz so einfach ist das nicht. Der Bauausschuss hat jetzt über die Pläne beraten – und heißt die Erweiterung nur in einem Fall gut.

Dass Platzmangel bei den Freiwilligen Feuerwehren in den Grafschafter Ortsbezirken vorherrscht, ist nichts Neues. Dem will die Kommunalpolitik nun entgegenwirken, zumindest in Nierendorf und Eckendorf. Denn in beiden Orten laufen Planungen für Neu- oder Erweiterungsbauten der Feuerwehrgerätehäuser.







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