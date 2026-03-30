Kontroversen in Nierendorf
Grafschafter Rat ignoriert Wunsch eines Ortsbeirats
Wo jahrelang Container standen, soll nun ein Bürgerhaus hin. Aber erst mit dem Abbau der Container kam der Ortsbeirat mit seiner
Wo jahrelang Container standen, soll nun ein Bürgerhaus hin. Aber erst mit dem Abbau der Container kam der Ortsbeirat mit seiner ablehnenden Haltung heraus.
Thomas Weber

Es ist ein Hin und Her um das neue Bürgerhaus in Nierendorf und seinen Standort: Der Grafschafter Gemeinderat hat jetzt die neuerlichen Einwände des Nierendorfer Ortsbeirates zurückgestellt und möchte die Planungen fortführen.

Lesezeit 2 Minuten
Soll der Grafschafter Rat den Wünschen eines Ortsbeirats folgen? Das tat er meistens, war damit meist gut beraten. Anders in Nierendorf, wo der Wille des Ortsbeirats so gar nicht dem Willen der großen Ortsvereine entspricht. Es geht um das neue Bürgerhaus, dass in Kombination mit einer Erweiterung des Feuerwehrstandorts in der Straße „Im Auelsgarten“ entstehen soll, wo auch das Spritzenhaus steht.

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