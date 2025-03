Grafschafter Glocken läuten für die Narren

Ganz Ringen war am Sonntag in Narrenhand – inklusive der katholischen Kirche. Denn als der Karnevalszug am Gotteshaus von St. Dionysius vorbeizog, begannen auf einmal das gesamte Geläut zu bimmeln und der gesamte Umzug hielt vor dem Gotteshaus inne.

i Die Birresdorfer Möhne feierten unterm Sternenhimmel. Thomas Weber

„Das haben wir zu Ehren des Nierendorfer Dreigestirns gemacht“, erklärte Ortsvorsteher Lothar Barth die ungewöhnliche Aktion. Dazu wehten vor dem Kirchenportal auch noch die Flaggen mit den Namen der Tollitäten. Der Rest war überwiegend weltlicher Natur, zumal offenbar die gesamte Grafschafter Narrenschaft nach Ringen gepilgert war.

Aus Lantershofen kamen „die jungen Ärzte“ und machten Musik. Birresdorfer Fidele Möhnen waren direkt aus dem Sternenhimmel gelandet, wogegen es die Altgesellen aus Bölingen ins Schlumpfenland verschlagen hatte. Ringens bezaubernde Hexen hatten den Cowboy-Look übergestreift, die Jungs des JGV Ringen wagten sich derweil aufs Eis.

Wie in vielen Orten bewarben sich die Nierendorfer Junggesellen auch in Ringen um den Preis der lautesten Gruppe, damit die nach ihnen folgenden Möhne samt Dorfgarde und Dreigestirn auch noch was vom Techno-Karneval hatten.

i Die Freude über die neuen Glocken in Ringen fand auch im Karneval ihren Platz. Thomas Weber

Da ging es bei den mit Spielkarten zockenden Bölinger Möhne doch eher gemütlich zu. Clowns, Hippies, Froschköniginnen und Kleeblätter rundeten das Geschehen ab, bei dem auch die Bengener Abordnung für jecke Tön mit Flöte und Trömmelchen sorgte.

i Hippies und viele andere bunte Gestalten auf den Grafschafter Straßen. Thomas Weber

Aus der nahen Nachbarschaft waren die Hetzböder aus Adendorf und die grün-gelben Jecken aus Fritzdorf wieder gern gesehene Gäste in einem großen Grafschafter Narrenzug vor vielen Hundert Gästen, die dank Kamelleregen mit der Sonne um die Wette strahlten. Und natürlich zeigten sich die Ringener Wendböggele samt Männerballett und Funken aller Altersklassen als gute Gastgeber, was sie karnevalistisch zu bieten haben.