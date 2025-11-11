Grafschafter CDU fordert einen mobilen Blitzer

Die CDU in der Grafschaft würde gern den vorhandenen Blitzer in Bad Neuenahr-Ahrweiler mitnutzen und so dem schnellen Fahren in der Grafschaft einen Riegel vorschieben. Doch dieser Vorschlag stößt bei den anderen Fraktionen im Rat auf Skepsis.

Braucht die Gemeinde Grafschaft einen mobilen Blitzer? Geht es nach den Ortsbeiräten, dann wird tatsächlich oft zu schnell gefahren. Die CDU nahm sich dem nun an und stellte in den Gremien einen entsprechenden Antrag.

Es geht dabei um eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.