Freizeitangebot für Kinder Grafschafter Ausschüsse lehnen Indoorspielplatz ab Thomas Weber 11.11.2024, 18:00 Uhr

i In Ahrweiler hatten Ahrche e.V. und Spenden-Shuttle nach der Flutkatastrophe einen temporären Indoorspielplatz errichtet. Nur ein Banner erinnert heute noch an das Spielezelt „KinderpAHRadies". Lara Becker

In Ahrweiler gab es nach der Flut ein großes Indoorspieleangebot für Kinder. Das ist inzwischen passé und fehlt offenbar so manchem Bürger. Denn die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat jetzt ein interkommunales Projekt in der Grafschaft angeregt.

Ein Indoorspielplatz in der Grafschaft? Gute Idee, findet die dortige Verwaltung und begrüßt eine Anfrage aus Bad Neuenahr-Ahrweiler zu solch einem interkommunalen Projekt mit Standort in der Grafschaft. Die Verwaltung hatte sich auch schon einen möglichen Standort ausgeguckt, nämlich in der geplanten Freizeitanlage am sogenannten Pappelstadion, einem alten Sportplatz unweit des Bürgerhauses in Richtung Autobahn 61.

