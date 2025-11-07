Grafschaft will jetzt nicht in Zweckverband eintreten

Die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler strebt einen alle Kommunen umfassenden Gewässerzweckverband an, der sich vor allem um den Hochwasserschutz im Ahrtal kümmern soll. Aus der Grafschaft gibt es jetzt Signale, die dieser Idee entgegenstehen.
Eindringlich hat Landrätin Cornelia Weigand an die acht Städte und Verbandsgemeinden des Kreises Ahrweiler appelliert, ihren grundsätzlichen Beitritt zum in der Entstehung befindlichen Gewässerzweckverbandes Ahr (GZV) zu erklären. Die Entscheidungen darüber stehen auf den Tagesordnungen der anstehenden Ratssitzungen.