Hochwasserschutz fürs Ahrtal
Grafschaft will jetzt nicht in Zweckverband eintreten
Eines von mehreren gemeinsamen Projekten der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Gemeinde Grafschaft: das Regenrückhaltebecken bei Nierendorf, das am Tag der Flutkatastrophe seinen Dienst erfüllte.
Thomas Weber

Die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler strebt einen alle Kommunen umfassenden Gewässerzweckverband an, der sich vor allem um den Hochwasserschutz im Ahrtal kümmern soll. Aus der Grafschaft gibt es jetzt Signale, die dieser Idee entgegenstehen.

Lesezeit 2 Minuten
Eindringlich hat Landrätin Cornelia Weigand an die acht Städte und Verbandsgemeinden des Kreises Ahrweiler appelliert, ihren grundsätzlichen Beitritt zum in der Entstehung befindlichen Gewässerzweckverbandes Ahr (GZV) zu erklären. Die Entscheidungen darüber stehen auf den Tagesordnungen der anstehenden Ratssitzungen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerHochwasser

Top-News aus der Region