Gewerbesteuer sprudelt gerade Grafschaft plant trotz Plus einen Investitionsaufschub Thomas Weber 06.11.2026, 18:00 Uhr

i Im Grafschafter Rathaus wird der Haushalt 2027 diskutiert. Thomas Weber

Trotz sprudelnder Gewerbesteuer will die Grafschaft Investitionen verschieben – Personal- und Finanzzwänge bestimmen die Prioritäten. Bürgermeister Juchem legt einen ungewöhnlichen Haushalt vor; Bürger können zwei Wochen lang Eingaben machen.

Es sind ungewöhnliche Zeiten in der Gemeinde Grafschaft. Die Gewerbesteuer sprudelt unaufhörlich, die Jahresabschlüsse weisen hohe Überschüsse aus, und zugleich gibt es einen ebenso großen Investitions- und Sanierungsstau, weil Bürgermeister Achim Juchem (CDU) Personal fehlt und andere Aufgaben Priorität haben.







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