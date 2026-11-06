Trotz sprudelnder Gewerbesteuer will die Grafschaft Investitionen verschieben – Personal- und Finanzzwänge bestimmen die Prioritäten. Bürgermeister Juchem legt einen ungewöhnlichen Haushalt vor; Bürger können zwei Wochen lang Eingaben machen.
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Es sind ungewöhnliche Zeiten in der Gemeinde Grafschaft. Die Gewerbesteuer sprudelt unaufhörlich, die Jahresabschlüsse weisen hohe Überschüsse aus, und zugleich gibt es einen ebenso großen Investitions- und Sanierungsstau, weil Bürgermeister Achim Juchem (CDU) Personal fehlt und andere Aufgaben Priorität haben.