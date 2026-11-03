Geld für Investitionen Grafschaft nimmt 2026 mehr Steuern als gedacht ein Thomas Weber 03.11.2026, 16:00 Uhr

i Das Regenrückhaltebecken bei Nierendorf wird noch einmal 300.000 Euro teurer, die ausführende Firma hatte ursprünglich mehr als zwei Millionen Euro mehr haben wollen. Thomas Weber

Unerwartet hohe Steuereinnahmen schaffen angesichts zig Millionen Euro Schulden etwas Spielraum in der Grafschaft. Der Hauptausschuss hat dem Rat nun Vorschläge gemacht, für was das Geld im Haushalt 2027 verwendet werden soll.

Kurz vor den Beratungen zum Grafschafter Haushalt für das nächste Jahr hat der Hauptausschuss erste Verwendungen der stattlichen Überschüsse aus den diesjährigen Steuereinnahmen auf den Weg gebracht. Statt der geplanten 19 Millionen Euro an Gewerbesteuererträgen wird die Gemeinde in diesem Jahr wohl in etwa das Doppelte an Gewerbesteuer einnehmen.







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