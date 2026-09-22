Meinung zum Schwimm-Angebot
Grafschaft muss schnell voranschwimmen 
Lars Tenorth
Lars Tenorth
Jens Weber. MRV

Die Schwimmkapazitäten in der Region sind aktuell sehr begrenzt. Es fehlen Kapazitäten für den Schwimmunterricht. Deshalb ist es wichtig, Tempo zu machen – wie in der Grafschaft. 

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Schwimmen ist eine bedeutsame Lebenskompetenz. Eine Schwimmfähigkeit von Kindern trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und im Ernstfall Leben zu schützen. Zudem weist das Schwimmen einen hohen gesundheitlichen Wert auf, kann sich als wichtig für die persönliche Entwicklung erweisen und das Selbstvertrauen stärken.
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