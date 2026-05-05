In der Gemeinde Grafschaft wird das soziale Zusammenleben großgeschrieben. Das lässt sich die Verwaltung auch einiges kosten – Geld, das gut angelegt ist und von den Bürgern durchaus honoriert wird.
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Während ein Musiker spielt, genießen die Bürger aus der Grafschaft das Wildragout und den Wirsing auf ihren Tellern, die Donauwelle zum Nachtisch und die Produkte eines örtlichen Weinguts. Der Mittagstisch in Lantershofen, organisiert von sieben ehrenamtlich tätigen Frauen, wurde zehn Jahre alt.