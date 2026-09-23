Das passiert mit den Millionen Grafschaft: Gewerbesteuereinnahmen sind doppelt so hoch Lars Tenorth 23.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Innovationspark Rheinland in der Grafschaft trägt auch im Wesentlichen zu den deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen bei. Thomas Weber

Eine positive Nachricht: Die Gewerbesteuereinnahmen fallen deutlich höher aus als im ersten Ansatz kalkuliert. Das eröffnet der Gemeinde Grafschaft neue Spielräume. Dies sind die positiven Auswirkungen. Investitionen bleiben ein schwieriges Thema.

Während viele Kommunen in der Region finanziell kämpfen und jeden Euro für Zusatzausgaben umdrehen müssen, kann die Grafschaft nun deutlich durchatmen. Denn die Gewerbesteuereinnahmen fallen für das laufende Haushaltsjahr deutlich höher aus als ursprünglich prognostiziert.







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