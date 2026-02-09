Die Gemeinde Grafschaft hat erneut signalisiert, dass sie derzeit eher nicht einem Gewässerzweckverband des Kreises Ahrweiler beitreten möchte. Zuletzt stand die Finanzierung im Mittelpunkt der Diskussion, jetzt war es der Nutzen für die Gemeinde.
Im November hatte der Grafschafter Hauptausschuss dem Gemeinderat die Empfehlung gegeben, dem Gewässerzweckverband Kreis Ahrweiler vorerst nicht beizutreten. Der Rat folgte der Empfehlung nicht, sondern vertagte das Thema. Jetzt gibt es einen zweiten Anlauf und wieder spricht sich der Hauptausschuss gegen einen Beitritt aus.