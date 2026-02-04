Beitreten oder nicht?
Grafschaft berät wieder zu Gewässerzweckverband Ahr
Im Ringener Rathaus finden die Beratungen statt.
Thomas Weber

Tritt die Grafschaft nun dem Gewässerzweckverband Ahr bei oder nicht? Der Rat hatte die Entscheidung zuletzt vertagt. Am Donnerstag berät nun der Hauptausschuss erneut über das Thema.

Das neue Jahr beginnt auch politisch in der Grafschaft, wie das alte Jahr aufhörte: mit dem Hochwasser- und Starkregenschutz als eines der wichtigsten Themen in den Gremien. Und darum startet der Hauptausschuss auch am Donnerstag (18 Uhr im Rathaus in Ringen) mit neuerlichen Beratungen über einen Zutritt zum geplanten Gewässerzweckverband Ahr.

