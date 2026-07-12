Kunstwerk am Bahn-Haltepunkt
Graffitikünstler werten Betonwand in Dernau auf
Die neue Galerie am Bahnhof wird auch für ein Willkommen an die Gäste Dernaus genutzt. Für Ortsbürgermeister David Fuhrmann ist
Die neue Galerie am Bahnhof wird auch für ein Willkommen an die Gäste Dernaus genutzt. Für Ortsbürgermeister David Fuhrmann ist es ein Herzensprojekt.
Thomas Weber

Wie alte Fotografien wirken die Graffiti, die seit Kurzem eine Betonwand am neuen Haltepunkt der Ahrtalbahn in Dernau zieren. Von vielen zuvor als „öde“ bezeichnet, werden hier nun acht Motive präsentiert, die den Ort in seiner ganzen Pracht zeigen.

Lesezeit 2 Minuten
. Es ist angesichts der großen, immer noch in vielen Teilen Dernaus sichtbaren Zerstörung der Flutnacht vor fünf Jahren ein großes Puzzle, den Ort wieder schön und ansehnlich werden zu lassen. Ein solches Puzzlestück ist nun fertig geworden, denn am neuen Haltepunkt der Ahrtalbahn ist aus einer öden Betonwand ein schönes Kunstwerk entstanden.
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