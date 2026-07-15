Aufmerksam hat Ministerpräsident Gordon Schnieder verfolgt, was ihm die jungen Freiwilligen aus Dernau erzählt haben. Bei der Sanierung eines alten Fachwerkhauses investierten sie eine Menge Herzblut und lernen viel dabei – ein besonderes Projekt.
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Ein Freiwilliger kommt aus Neuwied, die andere Freiwillige aus Berlin ist hergezogen. Eine große Gemeinsamkeit verbindet sie: Sie interessieren sich für das Handwerk. Begeistert erzählen die jungen Menschen Ministerpräsident Gordon Schnieder, warum sie am Jugendbildungsprojekt Jugendbauhütten teilnehmen.