Fünfter Jahrestag der Flut Gordon Schnieder besucht Jugendbauhütte in Dernau Lars Tenorth 15.07.2026, 17:00 Uhr

i Ministerpräsident Gordon Schnieder (2. von links) lässt sich beim Rundgang durch das Fachwerkhaus erklären, welche Arbeiten die jungen Menschen bereits vollbracht haben. Beim Rundgang: MP Gordon Schnieder, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Dr. Smon Geissler (Stiftung Denkmalschutz)) Martin Gausmann

Aufmerksam hat Ministerpräsident Gordon Schnieder verfolgt, was ihm die jungen Freiwilligen aus Dernau erzählt haben. Bei der Sanierung eines alten Fachwerkhauses investierten sie eine Menge Herzblut und lernen viel dabei – ein besonderes Projekt.

Ein Freiwilliger kommt aus Neuwied, die andere Freiwillige aus Berlin ist hergezogen. Eine große Gemeinsamkeit verbindet sie: Sie interessieren sich für das Handwerk. Begeistert erzählen die jungen Menschen Ministerpräsident Gordon Schnieder, warum sie am Jugendbildungsprojekt Jugendbauhütten teilnehmen.







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