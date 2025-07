Normalerweise ist es ein Höhepunkt für alle Autofans: das Picknick des AAC-Automobilclubs im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler. An diesem Sonntag sorgte das Wetter allerdings für nur wenige Besucher. Denn Oldtimer und Regen – das verträgt sich nicht.

Ein Schaulaufen der automobilen Schätzchen und ein glänzender Abschluss zum 100. Jubiläumsjahr sollte am Sonntag das „AAC-Automobil-Picknick“ des Ahr-Automobil-Club Bad Neuenahr von 1924 im Kurpark von Bad Neuenahr werden. Doch der gerade an diesem Tag einsetzende Dauerregen ließ die Veranstaltung weitgehend ins Wasser fallen. So waren es neben einigen sogenannten Youngtimern nur zwei echte Oldtimer, die den Besuchern ins Auge fielen.

Star war ein Ford T

Star der Veranstaltung und Wegbereiter des Automobilwesens überhaupt war der Ford T, auch Tin Lizzie oder Blechliesel genannt, mit Baujahr 1912. Daneben fiel das sogenannte Hochzeitsauto, ein weißer Beauford, ein Bentley Nachbau der 30er-Jahre aus dem Jahr 1990, sofort ins Auge. Ganz in Gold dagegen war das beim Hersteller Glas 1967 gebaute Goggomobil zu sehen und erweckte bei den älteren Besuchern noch Erinnerungen an die Tage, als ein Goggo neben dem VW-Käfer ein Symbol für den gelungenen Wiederaufstieg nach dem Krieg war.

i Solch ein Goggomobil von 1967 erinnert an die alten Zeiten. Jochen Tarrach

Natürlich war AAC-Vereinsvorsitzender Hermann-Josef Doll über das Wetter und den darin begründeten schleppenden Besuch im Kurpark nicht sonderlich begeistert. Auch die Oldtimerbesitzer ließen am Sonntag auf sich warten. Doll selbst besitzt ebenfalls einen schmucken Oldtimer, einen Jaguar X JSC Taga von 1986.

i Keinerlei Elektronik oder sonstige Fahrhilfen, beim Ford T von 1912 wird sprichwörtlich noch von Hand gefahren. Jochen Tarrach

Der Unterschied zwischen Oldtimer und Youngtimer

Was ist nun eigentlich ein Oldtimer und was ein Youngtimer? Hermann-Josef Doll erklärt: „Eine offizielle Bezeichnung für Youngtimer gibt es nicht. Im Allgemeinen sind es Fahrzeuge, die zwischen 15 und 30 Jahre alt sind. Ein Oldtimer jedoch muss mindestens 30 Jahre aufweisen und weitestgehend im Originalzustand sein. Ein solches Fahrzeug gilt dann auch als automobiles Kulturgut und bekommt ein H-Kennzeichen.“

i Vereinsvorsitzender Hermann-Josef Doll (rechts) und Vorstandsmitglied Erwin Großgarten hatten sich mit bunten Regenschirmen gegen das Regenwetter geschützt. Jochen Tarrach

In allen Teilen im Originalzustand, ist das zum Beispiel auch der im Kurpark aufgefahrene Ford T aus dem Jahr 1912 von Johann Schneider aus Spessart im Kreis Ahrweiler? Natürlich kann Schneider das nicht genau wissen, er wurde ja erst lange nach 1912 geboren, aber die Fahrzeugpapiere und die Vorbesitzer des Fahrzeugs geben dazu Informationen. „Es ist noch der Originallack, auch das Leder der Sitze ist noch original“, erklärt er.

i Dieser in Ahrweiler beheimatete Beauford Nachbau von 1990 ist öfter auf den Straßen der Kreisstadt zu sehen. Jochen Tarrach

Das Fahrzeug habe über viele Jahrzehnte in Phoenix, Arizona, in einem Schuppen gestanden. Die Besitzer, ein altes Ehepaar, habe den Wagen lediglich am Sonntag einmal herausgeholt, um damit zur Kirche zu fahren. Die Nachfahren hätten es 2006 zum Verkauf angeboten. In einem Container sei es noch im selben Jahr nach Bremen gekommen. Schneider war sofort verliebt und hat es dann nach Spessart geholt.

„Oldtimer sind so etwas wie eine Krankheit, man wird sie nicht wieder los.“

Sven Hilger besitzt ein Goggomobil.

Etwas leichter hatte es da Friseurmeister Sven Hilger aus Weißenthurm. Seit 1986 ist das schöne Goggomobil mit dem Baujahr 1967 in seinem Besitz. „Ganz in Gold, auch Original“, erklärt er. Die Farbe sei dem des Millionsten VW-Käfers von 1955 nachempfunden. Alles ist noch rostfrei, warum dann ändern? „Oldtimer sind so etwas wie eine Krankheit, man wird sie nicht wieder los“, erklärt er seine Oltdimerliebe.