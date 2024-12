Ausbau steht an Goldbachstraße bereitet weiter Kopfzerbrechen Hans-Josef Schneider 03.12.2024, 16:00 Uhr

i Bei der Neugestaltung des Einmündungsbereichs Goldbachstraße/B 412 hat man eine bessere Lösung gefunden. Hans-Josef Schneider

Der Kempenicher Gemeinderat kam jüngst zusammen, um unter anderem über den geplanten Ausbau der Goldbachstraße und die damit verbundene Verkehrsberuhigung zu sprechen. Und zu der gab es gleich unerfreuliche Neuigkeiten.

Kollektives ungläubiges Kopfschütteln am Kempenicher Ratstisch: Das war die Reaktion beim diesmal komplett versammelten Gemeindeparlament bei der Nachricht, die Sebastian Breitbach aus dem Rathaus in Niederzissen mitgebracht hatte. Bei der Vorprüfung des Förderantrages für den Ausbau der Goldbachstraße hatte der Landesbetrieb Mobilität die zur Verkehrsberuhigung geplanten Anrampungen, wie sie sich in der Bahnhofstraße am Seniorenheim bestens ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen