Kooperation bleibt bestehen Gönnersdorf entlastet Bad Breisig bei Kitaplätzen Martin Ingenhoven 22.05.2026, 18:00 Uhr

i Der Gönnersdorfer Kindergarten in der Zissener Straße kooperiert schon seit einigen Jahren mit der Stadt Bad Breisig. Die Vereinbarung wurde jetzt erneuert. Martin Ingenhoven

Gönnersdorf entlastet Bad Breisig weiterhin bei den Kitaplätzen. Zehn Kinder aus Breisig können in der Nachbargemeinde die Kita besuchen. Allerdings steigen die Kosten, und Kinder aus Gönnersdorf haben prinzipiell Vorrang.

Die Lage bei den Kindergartenplätzen in Bad Breisig bleibt angespannt. Um Familien dennoch entlasten zu können, setzt die Stadt weiterhin auf die Unterstützung der Ortsgemeinde Gönnersdorf. Der dortige Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die seit Jahren bestehende Zusammenarbeit bei der Kinderbetreuung fortzuführen.







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