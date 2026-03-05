Kandidaten für den Landtag: Göddertz: „Probleme nicht verwalten, sondern lösen“
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Martin Göddertz tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler für die Partei FDP an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Göddertz in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.