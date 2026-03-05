Kandidaten für den Landtag
Göddertz: „Probleme nicht verwalten, sondern lösen“
Martin Göddertz (FDP)
Martin Göddertz (FDP)
Johannes Höhr

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Lesezeit 3 Minuten
Martin Göddertz tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler für die Partei FDP an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Göddertz in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren