Aufwendige Sanierung Godesberger Stadthalle: Mit dem Kran durchs Dach Thomas Kölsch 30.01.2026, 05:00 Uhr

i Baukräne stützen durch Löcher im Dach schwere Tragbalten ab. Thomas Koelsch

Seit mehr als fünf Jahren ist die Stadthalle in Bad Godesberg bereits gesperrt. Der berühmte Große Saal droht einzustürzen. Jetzt endlich passiert etwas. Dabei spielen gewaltige Autokräne eine entscheidende Rolle.

Es tut sich was bei der Stadthalle Bad Godesberg – zumindest ein bisschen. Seitdem das Gebäude im Mai 2020 wegen drohender Einsturzgefahr des Großen Saals stillgelegt wurde, lag die geplante Sanierung auf Eis. Jetzt aber sichert ein Autokran von außen die problematischen Dachbinder, sodass darunter zusätzliche Stützpfeiler errichtet werden können.







