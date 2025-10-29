Nach Missständen in Harscheid Gnadenhofbetreiberin wirft Richterin Befangenheit vor 29.10.2025, 16:31 Uhr

i Was ist auf dem Gnadenhof Eifel in Harscheid geschehen? Dieser Frage widmet sich derzeit das Amtsgericht Ahrweiler. Die ehemalige Betreiberin der Einrichtung muss sich wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Am vierten Verhandlungstag haben nun weitere Zeugen ausgesagt. Hans-Jürgen Vollrath

Das Bild um die Geschehnisse rund um den einstigen Gnadenhof Eifel wird immer düsterer. Am vierten Verhandlungstag berichteten die Betreiber einer Tierpension, was sie nach der Aufnahme von Hofhunden erleben mussten. Doch das war längst nicht alles.

Wer im Prozess gegen die einstige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel mit einem schnellen Urteil gerechnet hat, der dürfte nach dem jüngsten Verhandlungstag einigermaßen ernüchtert gewesen sein. Denn statt einer zügigen Fortsetzung der Beweisaufnahme begann der vierte Prozesstag vor dem Amtsgericht Ahrweiler mit dem Antrag der Verteidigung, die Öffentlichkeit von dem weiteren Verhandlungsgeschehen auszuschließen, und mündete schließlich in der ...







