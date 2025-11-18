Zu krank für Prozess?
Gnadenhofbetreiberin verlässt Gerichtssaal
Der Aufgang zum Sitzungssaal im Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo sich die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verantworten muss.
Martin Gausmann

Eigentlich hatte Richterin Ira Bettina Dickmann am Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler im Prozess gegen die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel am jüngsten Verhandlungstag mit den noch ausstehenden Plädoyers gerechnet. Aber es kam anders. 

Hat die einstige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel Verstöße gegen das Tierschutzgesetz begangen? Das wird derzeit vor dem Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler geklärt. Und die Vorwürfe wiegen schwer: So soll die Frau zu viele Tiere auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Areal gehalten haben und die Haltung nicht artgerecht gewesen sein.

