Das Mittelspannungskabel, dessen Beschädigung ursächlich für den Stromausfall in Sinzig am 13. März war, wurde offenbar bei Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln beschädigt. Dass das passiert, ist keine Seltenheit, weiß Westnetz.

Der großflächige Stromausfall vom 13. März in Sinzig wurde durch Tiefbauarbeiten eines Bauunternehmens ausgelöst. Ein Bagger hat bei der Verlegung von Glasfaserkabeln ein Mittelspannungskabel in der Eisenbahnstraße beschädigt, das mit weiteren Stationen wie etwa in der Vogelsangstraße zusammenhängt. Dies teilte auf Anfrage eine Sprecherin von Westnetz mit.

Bedingt durch den Erdschluss kam es zu einem weiteren Fehler im Netz an dem Abend in Niederbreisig. Beide Störstellen wurden für circa zweieinhalb Stunden raus geschaltet und alle Kunden durch Umschaltungen im Netz sowie Aggregateinsätze zügig wieder versorgt. „In den meisten Fällen, wenn es durch Tiefbauarbeiten zu Stromausfällen kommt, hängt das mit der Verlegung von Glasfaserkabeln zusammen, die derzeit im Versorgungsgebiet vorangetrieben wird“, heißt es seitens Westnetz. Tiefbauunternehmen hätten zwar vor Beginn einer Maßnahme die Möglichkeit, bei den Versorgern Netzpläne abzurufen. Dies würde aber nicht immer getan. ith