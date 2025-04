Giuseppe Maglia ist zurück und mit ihm gibt’s in Dernau jetzt auch wieder Eis. Denn sein kleines Mobil-Café ist seit April wieder geöffnet und die Kunden stehen bei gutem Wetter nur so Schlange bei „ihrem Giuseppe“.

„Hallo, hallo. Ja, ich bin zurück aus Kuba. Ja, ich bin zurück aus dem Winter und bin nun jeden Tag für meine Gäste da“, ruft der kleine Mann mit Brille und einem strahlend-freundlichen Lächeln auf dem Gesicht aus seinem bunten Verkaufswagen an der viel befahrenen Hauptstraße in Dernau. Giuseppe Maglia ist der Dernauer Eismann vom Mobil-Eiscafé. Das hat Platz gefunden in Top-Lage auf dem Gelände der von der Flut zerstörten und danach abgerissenen Esso-Tankstelle. Giuseppe sorgt jetzt in der mittlerweile dritten Eissaison nicht zuletzt mit seinem geradezu klassischen Akzent, mit Höflichkeit und Verbindlichkeit und mit seinen Eis- und Kaffeespezialitäten für die italienischen Momente im Weindorf.

Es bleibt vorerst beim Verkaufswagen

Am 1. November und noch vor dem Martinsmarkt hatte er geschlossen, dann – wie am letzten Tag versprochen – nach dem Winterurlaub am 31. März wieder geöffnet. Zu Beginn der neuen Saison ist auf der Freifläche vor dem Eiswagen der grüne Kunstrasen auf Schotter einem ansprechenden Pflaster gewichen, auf dem neue Stühle und Tische für die Gäste stehen. Die Absicht, den kleinen Verkaufswagen durch einen geräumigeren Container zu ersetzen, konnte er noch nicht realisieren. „Diese Bürokratie“, sagt der Eismann mit mediterraner Inbrunst und Blick gen Himmel im Gespräch, während er nebenbei freundlich, zuvorkommend und höflich die nicht enden wollende Schar an Kunden bedient.

Der Platz im Wagen schränke sein Angebot ein. Über 16 Sorten bietet der Italiener, der seit zehn Jahren in Dernau wohnt. Für eine Neukreation hat er keine Zeit gefunden. In der Eistheke gibt es in zwei Reihen Pistazie, Malaga, Mozart, Cookies, Haselnuss, Kaffee, Vanille und natürliche Stracciatella, Armarena, Walnuss, After Eight, Joghurt und die veganen Fruchteissorten Zitrone, Banane, Pfirsich, Melone und Mango zur Auswahl.

Kleines Eismobil ist täglich geöffnet

Zu haben in der Waffel und im Becher, die Kugel für 1,30 Euro, vier Kugeln für 5,20 Euro und die Portion Sahne für einen Euro. Milchshake gibt es für 3,50 Euro und den Eiskaffe (auf der Preistafel ohne zweites „e“ geschrieben) für 5 Euro sowie unter “Kaffee to go" unter anderem einen Doppio Espresso für 4 Euro oder einen Latte Macchiato für 3,50 Euro. Von 10 Uhr bis 21 Uhr hat Giuseppe geöffnet – an jedem Tag der Woche.

i Giuseppe Maglia ist mit seinem Eiscafé im Verkaufsanhänger direkt an der Hauptstraße der Eismann von Dernau. Der gebürtige Sizilianer sorgt für "italienische Momente" im Ahrtal. Frank Bugge

„Normalitätsoase“ hat ein Mann den Eiswagen von Giuseppe einmal genannt, als er sich auf dem Heimweg ein kleines Paket mit Eisportionen für die Familie im flutbetroffenen, benachbarten Rech packen ließ. Das machen viele so. Zu Giuseppe kommen Leute aus Dernau, aus dem Ahrtal, oder Helfer, Handwerker und Geschäftsleute, aber auch Touristen, die als Wanderer, Radfahrer oder mit dem Motorrad unterwegs sind. Die meisten sagen „stimmt so“ und bedanken sich so mit einem Trinkgeld bei dem gebürtigen Sizilianer, der seit 50 Jahren in Deutschland lebt und alles für sein Geschäft gibt. Bis Ende Oktober, wenn die Saison zu Ende geht. Und dann? Wieder Urlaub in Kuba? „Das Wetter war da nicht ganz so gut. Ich muss mal sehen, jetzt erst einmal viel arbeiten.“