Viel Anteil nehmen die Menschen an dem gewaltsamen Tod der 31-jährigen Frau aus Gimmigen. Nachdem die Staatsanwaltschaft offiziell bekannt gegeben hat, dass deren Ex-Mann unter Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzt, richten sich in öffentlichen Stellungnahmen Wut und Unverständnis gegen den ebenfalls 31-jährigen Deutschen.

Auch in Gimmigen herrscht Betroffenheit. Weil er darum weiß, hatte Ortsvorsteher Stephan Hübinger bereits am Wochenende angekündigt, Raum für Gespräche und Seelsorge zu schaffen. Das Angebot werde gut angenommen, berichtet er nun in einem Gespräch mit unserer Zeitung am Dienstag, 22. Juli.

„Menschen treffen vertraute Menschen in einer vertrauten Umgebung.“

Stephan Hübinger, Ortsvorsteher von Gimmigen

Am Sonntag, dem Tag, nachdem sich die Nachricht vom Tod der 31-jährigen Frau aus dem 750 Einwohner zählenden Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler herumgesprochen hatte, sei er allein unterwegs gewesen: „Da habe ich mir Gedanken gemacht, was machen wir jetzt?“ Es sei immer von einer guten Dorfgemeinschaft die Rede, doch dieser müsse auch Raum gegeben werden.

So sei die Idee entstanden, einen Ort für Gespräche zur Verfügung zu stellen. Der Raum im Bürgerhaus sei den Menschen von Treffen, Veranstaltungen und Festen vertraut, ein Wohlfühlraum, wie der Ortsvorsteher weiß. „Menschen treffen vertraute Menschen in einer vertrauten Umgebung“, beschreibt Hübinger den Ansatz.

Jeden Abend geöffnet und mindestens zwei Leute aus der Bürgergesellschaft dabei

Mit einem Seelsorger habe er abgeklärt, ob so etwas auch aus professioneller Sicht eine gute Idee sei; der habe das bestätigt. Auf die Frage, ob er direkt dazukommen wolle, wenn den Menschen aus Gimmigen und den Nachbarorten abends der Raum für Gespräche geöffnet wird, habe der Seelsorger erklärt, dass sich die Sache erst einmal setzen müsse. Denn zunächst suchten die Menschen das Gespräch mit Vertrauten und Freunden, so der Profi.

Zusammen mit dem Vorstand der Bürgergesellschaft Gimmigen, bei dem Hübinger Vorsitzender ist, sei die Umsetzung besprochen worden: „Können wir jeden Abend öffnen und mit mindestens zwei Leuten vor Ort und dabei sein?“, erinnert sich Hübinger. Schnell habe der Verein mit seinen 330 Mitgliedern – dem halben Ort, wie er sagt – einen Plan für die gesamte Woche erstellt.

Schon Sonntagabend öffneten sich die Türen der alten Gaststätte, mit dem viele angenehme Erinnerungen verbunden sind, für die knapp ein Dutzend Trauernden. Neben Menschen aus Gimmigen, die die engagierte, beliebte Frau kannten, sei es aus dem Kindergarten, sei es aus dem Ortsleben, fanden sich hier auch Heppinger, von denen sich viele an der Suche nach der zunächst Vermissten beteiligt hatten. Darunter waren viele Mitglieder der Feuerwehren von Gimmigen und Heppingen, die vor einen Zusammenschluss stehen, weiß der Ortschef. Die Menschen hätten sich eingesetzt und Hoffnung gehabt, merkt er an.

Am zweiten Abend seien es schon 20 Personen gewesen, die den Kontakt mit anderen Trauernden suchten. In den kommenden Tagen kommen auch Seelsorger dazu, kündigt Hübinger an. Und wenn der Bedarf bestünde, könne das Angebot auch über die geplante Woche hinaus verlängert werden.