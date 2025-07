In den Gesprächen habe es den Wunsch nach einem Schlussstrich gegeben, berichtet Stephan Hübinger. Die Gespräche, auf die sich der Ortsvorsteher von Gimmigen bezieht, hatten in der vergangenen Woche im Bürgerhaus des Stadtteils von Bad Neuenahr-Ahrweiler stattgefunden, wo es eine Anlaufstelle für Trauernde gab. Ins Leben gerufen hatte sie der Ortschef, um trauernden Einwohnern und Suchhelfern eine Möglichkeit zu Austausch und Raum für Trauer zu geben.

Nach dem schrecklichen Tod der beliebten und engagierten 31-jährigen Frau, die von ihrem Ex-Mann am Donnerstag, 17. Juli, in dessen Haus in Gimmigen mit einem Messer tödlich verletzt worden sein soll, hatte Ortsvorsteher Stephan Hübinger schnell reagiert. Die Frau galt zunächst als vermisst, sodass in einer groß angelegten Aktion am Freitag und Samstag viele freiwillige Helfer, unterstützt von der Polizei, nach der 31-Jährigen suchten.

„Um allen die Chance zu geben, wieder in die Normalität zu gehen.“

Stephan Hübinger, Ortsvorsteher von Gimmigen

Am zweiten Tag hatte sich die Nachricht verbreitet, dass die Frau tot im Wohnhaus des Ex-Mannes gefunden worden war. Daraufhin hatte Hübinger zusammen mit der örtlichen Bürgergesellschaft bereits am Sonntagabend im Bürgerhaus die Möglichkeit eingerichtet, dort miteinander zu sprechen und gemeinsam zu trauern. Begleitet wurden die Menschen aus Gimmigen und den Nachbarorten an einigen Abenden auch von Seelsorgern.

Dieses Angebot habe am Sonntagabend, 27. Juli, zum letzten Mal stattgefunden, berichtet Hübinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Das sei in Absprache mit den Gimmigern, aber auch mit den Seelsorgern geschehen. Es sei gut gewesen, dass es das Angebot gegeben habe, aber es sei nun auch wichtig, wieder nach vorn zu schauen, beschreibt Hübinger deren Ratschlag. Deshalb hingen die Fahnen vor dem Bürgerhaus nun auch nicht mehr auf halbmast, „um allen die Chance zu geben, wieder in die Normalität zu gehen“, sagt er.

Kerzen in die Kapelle getragen

Das Gesprächsangebot sei insgesamt gut angenommen worden, zieht der Ortsvorsteher ein Fazit. Es habe Abende gegeben, an denen fünf, sechs Leute da waren, an anderen waren es um die 20, so Hübinger. Einige seien mehrmals gekommen, weiß er: „Ihnen hat es gutgetan, darüber zu sprechen.“ Insgesamt habe es viele positive Rückmeldungen gegeben.

Alleingelassen werden die Menschen in Gimmigen weiterhin nicht. „Die Kapelle ist offen für Trauernde“, erklärt Hübinger. Diese werde die gesamte Woche tagsüber vom Küster aufgeschlossen, der sich dazu bereit erklärt hatte. In dem Gotteshaus liege ein Kondolenzbuch, in das sich die Menschen eintragen können.

Zudem sind dort nun die Kerzen zu finden, die Trauernde zuvor auf den Stufen des Wohnhauses gestellt hatten, in dem die 31-Jährige von ihrem ehemaligen Partner getötet worden sein soll. Der ebenfalls 31-jährige Deutsche aus dem Ort hatte die Tat gegenüber der Polizei zugegeben.

In einer kleinen Zeremonie hätten sie die Kerzen vor dem Haus aufgenommen und in die Kapelle gebracht, erzählt Stephan Hübinger. Dort gebe es die Gelegenheit zu trauern und bei Bedarf eine Kerze zum Gedenken zu entzünden.