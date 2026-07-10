Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gigantische Dimension des fünfjährigen Wiederaufbaus
Viele Tore sind nach der Wiederöffnung auf der Sportanlage Bachem erzielt worden. Auch der Wiederaufbau ist in vielen Bereichen
Viele Tore sind nach der Wiederöffnung auf der Sportanlage Bachem erzielt worden. Auch der Wiederaufbau ist in vielen Bereichen von Erfolg gekrönt, auch wenn sich die eine oder andere Baustelle verzögert oder mit höheren Kosten verbunden ist, als ursprünglich erhofft.
Lars Tenorth

Weiterhin prägen Baustellen den Alltag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kurz vor dem fünften Jahrestag lässt sich allein anhand von Zahlen und Fakten ablesen, welche Dimension der Wiederaufbau einnimmt. Viele Maßnahmen werden aktuell noch umgesetzt.

Lesezeit 3 Minuten
Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 kamen allein im Ahrtal 135 Menschen ums Leben. Das Wasser zerstörte auch unzählige Gebäude und generell wurde die Infrastruktur stark in Mitleidenschaft gezogen. Seit Jahren läuft der Wiederaufbau auf Hochtouren, zahlreiche Maßnahmen werden noch umgesetzt.
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