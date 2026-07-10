Weiterhin prägen Baustellen den Alltag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kurz vor dem fünften Jahrestag lässt sich allein anhand von Zahlen und Fakten ablesen, welche Dimension der Wiederaufbau einnimmt. Viele Maßnahmen werden aktuell noch umgesetzt.
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Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 kamen allein im Ahrtal 135 Menschen ums Leben. Das Wasser zerstörte auch unzählige Gebäude und generell wurde die Infrastruktur stark in Mitleidenschaft gezogen. Seit Jahren läuft der Wiederaufbau auf Hochtouren, zahlreiche Maßnahmen werden noch umgesetzt.