Vor einigen Wochen hat die Meldung Tierfreunde und Hundebesitzer aufgeschreckt: In Remagen zeigten zwei Hunde nach einer Gassi-Runde am Alten Fuhrweg entlang des Bahndammes akute Vergiftungserscheinungen. „Inzwischen hat es einen dritten Vorfall an gleicher Stelle gegeben“, sagt Kriminalhauptkommissar Jochen Kasper von der zuständigen Kriminalpolizei in Mayen im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch dieser Hund hat nach sofortiger tierärztlicher Behandlung überlebt.

Oft falscher Alarm – in Remagen aber nicht

Immer wieder machen Meldungen und Gerüchte die Runde, dass Giftköder oder etwa mit Rasierklingen präparierte Fleischhäppchen an Feldwegen ausgelegt werden. „In der weit überwiegenden Zahl der Fälle ist das falscher Alarm“, sagt der Kriminalhauptkommissar aus seiner Arbeitspraxis. Oftmals handele es sich um achtlos weggeworfene Essensreste, die von den Tieren gefressen werden und ihnen manchmal nicht bekommen. Doch es gibt auch die seltenen Fälle, in denen offenbar mit Vorsatz Giftköder ausgelegt werden – so wie jetzt in Remagen.

i Auf diesem Weg in Remagen waren Giftköder deponiert. Die Polizei ermittelt. Christian Koniecki

Auch wenn sich der Kriminalhauptkommissar aus ermittlungstaktischen Gründen mit Details zu diesen aktuellen Fällen zurückhält: Es lässt sich wohl ausschließen, dass die Hunde am Bahndamm versehentlich etwa gegen Nager ausgebrachtes Gift gefressen haben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine gezielte Aktion handelt, die sich gegen Haustiere und deren Besitzer richtet.

Belohnung ausgesetzt

Inzwischen hat auch die Tierschutzorganisation Peta, wie oft in solchen Fällen, reagiert und eine Belohnung ausgesetzt. Wer Hinweise geben kann, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des mutmaßlichen Tierquälers führen, soll dafür 500 Euro bekommen. Auch die Polizei ist nach wie vor an Hinweisen in dieser Sache und möglichen Beobachtungen aus dem Bereich Alter Fuhrweg und Bahndamm in Remagen interessiert. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo Mayen unter Tel. 02651/8010 zu wenden. Peta nimmt Hinweise unter Tel. 0711/8605910 entgegen.