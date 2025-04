Drei Hunde haben in den vergangenen Wochen in Remagen Giftköder gefressen. Noch ist die Polizei auf der Suche nach einem möglichen Täter.

Im Fall der drei in Remagen vergifteten Hunde hat die Polizei noch keine heiße Spur. „Unsere Ermittlungen laufen noch, aber wir haben keine neuen Hinweise erhalten“, sagte Andreas Scharrenbach, Sprecher der Kriminalpolizei in Mayen auf Anfrage unserer Zeitung.

An einem unbefestigten Weg zwischen Bahnlinie und Gärten im Bereich Alter Fuhrweg waren offenbar mit Absicht Giftköder ausgelegt worden. Von drei Hunden ist bekannt, dass sie diese Köder gefressen haben. Dank schneller tierärztlicher Behandlung überlebten die Tiere.

„Wir sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.“

Andreas Scharrenbach, Sprecher der Kriminalpolizei in Mayen

„Allgemein ist die Aufklärungsquote in solchen Fällen sehr gering, falls es keine konkreten Beobachtungen oder andere Hinweise dazu gibt“, so der Polizeisprecher. Daher bittet die Polizei noch einmal darum, verdächtige Vorgänge im Bereich Alter Fuhrweg oder Bahndamm in Remagen oder andere Hinweise auf einen möglichen Täter zu melden. Die Kriminalpolizei Mayen ist unter Tel. 02651/8010 zu erreichen. Die Tierschutzorganisation Peta hat zudem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zu Ergreifung eines Täters führen.