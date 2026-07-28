Die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler stellt in ihrem Positionspapier klare Forderungen zu Sonntagsöffnungen auf und begründet den Reformwunsch umfassend. Verdi vertritt dagegen eine ganz andere Position.
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Dass die Sonntagsöffnungszeiten in Rheinland-Pfalz reformiert werden – auch dafür setzt sich die Gewerbegemeinschaft (GWG) Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihrem Positionspapier ein. Der Verein rund um Vorstandsmitglied Markus Zednik wünscht sich eine grundlegende Änderung des Landesöffnungsrechts.