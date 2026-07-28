Forderungen auch im Ahrtal
Gibt es zukünftig mehr verkaufsoffene Sonntage?
Werden die Geschäfte wie hier in Ahrweiler oder auch Bad Neuenahr zukünftig häufiger an Sonntagen geöffnet sein? Die Gewerbegeme
Werden die Geschäfte wie hier in Ahrweiler oder auch Bad Neuenahr zukünftig häufiger an Sonntagen geöffnet sein? Die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler fordert eine grundlegende Reform des Ladenöffnungsrechts.
Lars Tenorth

Die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler stellt in ihrem Positionspapier klare Forderungen zu Sonntagsöffnungen auf und begründet den Reformwunsch umfassend. Verdi vertritt dagegen eine ganz andere Position. 

Lesezeit 4 Minuten
Dass die Sonntagsöffnungszeiten in Rheinland-Pfalz reformiert werden – auch dafür setzt sich die Gewerbegemeinschaft (GWG) Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihrem Positionspapier ein. Der Verein rund um Vorstandsmitglied Markus Zednik wünscht sich eine grundlegende Änderung des Landesöffnungsrechts.
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