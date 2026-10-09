Meinung zum Verbandsverhalten „Ghosting“ ist das neue Mauern Celina de Cuveland 09.10.2026, 05:00 Uhr

i Die Tierrechtsorganisation Aninova hatte die Missstände in einem Schweinezuchtbetrieb in Halver im Oktober 2025 aufgedeckt. Aninova e.V. (Archivbild). Aninova e.V.

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau äußert sich nach wie vor nicht zu den Vorgängen rund um die tierrechtlichen Verstöße, für die ein Funktionär aus dem Kreis Ahrweiler verantwortlich sein soll. Ein Unding, findet unsere Nachrichtenchefin.

Ach, wissen Sie, liebe Leser, ich würde am liebsten meinen Kommentar vom 30. Oktober 2025 noch einmal veröffentlichen. Damals schrieb ich, dass „Mauern kein Umgang mit Kritik“ sei und dass es mich sprachlos mache, „ wie der Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau versucht, die Kritik an einem seiner Funktionäre auszusitzen.







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