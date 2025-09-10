Die Ahrtal-Werke in Bad Neuenahr-Ahrweiler verzeichnen das beste Jahresergebnis seit der Gründung vor 15 Jahren. Kein Wunder, dass auch die Fraktionen im Stadtrat Worte des Lobes finden.

Die strategische Ausrichtung der Ahrtal-Werke stimmt. Der Energieversorger gewinnt immer mehr Vertrauen bei den Bürgern. Beweis dafür: Nach 15 Jahren Aufbauarbeit konnte nun erstmals ein positives Geschäftsergebnis mit ordentlichem Überschuss vorgelegt werden.

Aus Bilanzverlust wurde Bilanzgewinn

„15 Jahre Ahrtalwerke – eine Erfolgsgeschichte. Mit Anerkennung und Stolz können wir das absolut beste Jahresergebnis in der Unternehmensgeschichte der städtischen Ahrtal-Werke zur Kenntnis nehmen.“ In dieser Beurteilung waren sich alle Fraktionen des Stadtrates in der jüngsten Sitzung des Rates vollkommen einig, denn die Geschäftsführer Dominik Neswadba und Thomas Hoppenz konnten erstmals in der Unternehmensgeschichte mit dem Jahresabschluss 2024 einen Unternehmensgewinn von 1,79 Millionen Euro ausweisen. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen, wodurch der Bilanzverlust in Höhe von 788.750 Euro zu einem Bilanzgewinn von 992.771 Euro führt.

i Eins von zwei Kraftwerken der Ahrtal-Werke steht direkt neben der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr. Es nutzt auch die Wärmegewinnung durch das neue Solarthermiefeld. Jochen Tarrach

So war die einstimmige Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2024 durch den Stadtrat lediglich eine Formsache. „Nach allen notwendigen Investitionen kommen wir nach 15 Jahren bereits in die Gewinnzone, ein außerordentliches Ergebnis“, zollte auch Bürgermeister Guido Orthen große Anerkennung. Positiv neben der Versorgungssicherheit mit Energie sei auch die Tatsache, dass der Gewinn „im Lande“ bleibe und für neue Investitionen genutzt und nicht an irgendwelche Aktionäre ausgezahlt würde.

Die erst 2010 gegründeten Ahrtal-Werke sind ein zu 100 Prozent kommunaler Energieversorger und wurden vor nun genau 15 Jahren von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall GmbH ins Leben gerufen. Die Stadt im Ahrtal ist dabei mit 51 Prozent der Geschäftsanteile Mehrheitseigner. Die Ahrtal-Werke agieren in den Sparten Strom-, Gas- und Wärmevertrieb, Energieerzeugung sowie dem Betrieb des Fernwärme- und des Stromnetzes. Darüber hinaus sind sie Eigentümer des örtlichen Gasnetzes.

Weiter an der Energiewende arbeiten﻿

Gravierende externe Einflüsse wie die Covid-19-Pandemie im Jahr 2020, die Jahrhundertflut 2021 oder die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verursachte europaweite Energiekrise in den Jahren 2022 und 2023 stellten das noch junge Unternehmen vor große Herausforderungen, sie konnten es aber in seinem Aufstieg nicht bremsen. Erst vor wenigen Monaten wurde an der B266-Ausfahrt Bad Neuenahr ein zusätzliches Solarthermiefeld zur Wärmegewinnung installiert.

Durch die positive Geschäftsentwicklung sieht man sich in der strategischen Ausrichtung bestätigt. Daher soll auch weiterhin intensiv an Zukunftsthemen wie beispielsweise der aktiven Gestaltung der örtlichen Energiewende gearbeitet werden. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch weiterhin erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Stadt durch Verlegen von Fernwärmeleitungen. Das bereits vorhandene Netz soll so weit ausgebaut werden, dass innerhalb der Kernstadt ein flächendeckendes Angebot besteht.

i Das Installieren des Fernwärmenetzes war für die Bürger nicht immer eine Freude. Große Baustellen, wie auf dem Archivfoto auf der Hauptstraße in Bad Neuenahr, waren ganz schön lästig. Jochen Tarrach

Die Diskussion im Stadtrat zum positiven Jahresabschluss zeigte, dass er sich selbst aber auch einen Teil des Erfolges auf die eigene Schulter heftete. „Wir sind stolz, dass unsere Entscheidung zur Gründung der Ahrtal-Werke richtig war“, freute sich zum Beispiel Werner Kasel (SPD).

Von einer Erfolgsgeschichte sprach Christoph Scheuer von Bündnis 90/Die Grünen, dessen Vorgänger Wolfgang Schlagwein einer der Urväter der Idee eines eigenen Versorgers ist. Robert Schwerter-Stahl (CDU) freute sich auf die nächsten 15 Jahre der Zusammenarbeit, und Rolf Deißler (FDP) bestätigte, dass die Ahrtal-Werke für seine Fraktion immer große Bedeutung gehabt habe. Das Ergebnis 2024 erfülle mit Stolz.

Gewinn werde am Ort wieder investiert

Martin Kallweit (AfD) fand es besonders positiv, dass es nicht Ziel sei, große Gewinne zu machen, sondern kostengünstig für die Bürger zu sein. Das bezeichnete Bürgermeister Guido Orthen auch als den Unterschied eines kommunalen Unternehmens zu einer Aktiengesellschaft: Der Gewinn bleibe am Ort und werden auch hier wieder investiert.