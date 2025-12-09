Umzug nach Niederzissen Gewerkschaft und Betriebsrat kritisieren ZF-Spitzen Ralf Grün 09.12.2025, 17:28 Uhr

i Das neue ZF-Werk in Niederzissen steht schon weitgehend. Martin Ingenhoven

Nach der offiziellen Pressemitteilung der ZF-Unternehmensführung äußerten sich jetzt auch Betriebsrat und Gewerkschaft zum offenbar infrage stehenden Umzug der Produktion von Ahrweiler nach Niederzissen.

In Niederzissen hat der Automobilzulieferer ZF ein neues Werk errichten lassen. Nach der Ahrflut erschien der jetzige Standort Ahrweiler nicht mehr sicher. Der Umzug an die A61 im nächsten Jahr ist vertraglich festgehalten. Allerdings führt die Konzernleitung seit Kurzem die stark veränderte Marktlage als Grund dafür an, dass der Umzug nach Niederzissen infrage gestellt werden müsse.







