Der Gewerbeverein Kempenicher Land ringt um sein Fortbestehen. Um Bürger die Möglichkeit zu geben, ihr Interesse am Fortbestehen des Vereins zu bekunden, laden die Mitglieder nun zum Dialog am 11. April.

Wie geht es weiter beim Gewerbeverein Kempenicher Land? Bei einer Versammlung im Januar überwog anfangs Skepsis, ob der Verein eine Überlebenschance besitzt oder ob man angesichts einer ernüchternden Resonanz bei den Mitgliedern die Auflösung in Betracht ziehen sollte. Reiner Schneider, als zweiter Vorsitzender von Anfang an dabei, wollte noch nicht den Deckel drauf machen und regte an: „Wir sollten noch einmal den persönlichen Kontakt mit den Mitgliedern suchen.“ Also einen zweiten Versuch wagen, zu dem es nun am Freitag, 11. April, um 19 Uhr im Gasthof Bergweiler kommen wird.

Rückblick aufs Zehnjährige

Zur Erinnerung: 2017 feierte das rund 100 Mitglieder starke Sprachrohr der Wirtschaftsregion Oberes Brohltal beim traditionellen Neujahrsempfang im Alten Bahnhof sein zehnjähriges Bestehen. Der aus Nickenich stammende Comedian Kai Kramosta trug mit seinem Auftritt maßgeblich zur lockeren Atmosphäre bei. Mit seiner Handwerkernummer lag der Kabarettist genau richtig. Gemäß dem Motto Zukunft gestalten hat sich der amtierende Vorstand für einen Zukunftsdialog mit Interessierten entschieden.

Ist der Verein weiterhin erforderlich?

Ziel ist die Ermittlung gemeinsamer Interessen und Potenziale der Gewerbetreibenden. Im Rahmen einer Ideensammlung soll ermittelt werden, in welchen Bereichen Mehrwerte für die Gewerbetreibenden und die Region entstehen können, darauf basierend sollen mögliche Ziele und Maßnahmen entwickelt werden. Überlegt werden soll, ob für eine erfolgreiche Umsetzung der Aktivitäten weiterhin ein traditioneller Verein erforderlich ist oder ob dies im Sinne des Bürokratieabbaus auch auf andere Weise effizienter gestaltet werden kann. Der Gewerbeverein lädt Mitglieder, weitere Gewerbetreibende, Gemeinderatsmitglieder und interessierte Bürger aus dem oberen Brohltal ein – garantiert ohne Wahlen und Postenzwang, dafür aber mit Getränken und Fingerfood.