Der Nürburgring ist als Veranstaltungsort von Motorsportrennen und des Festivals „Rock am Ring“ weithin bekannt. Der Standort entwickelt sich aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht immer weiter.

Der Nürburgring gestalte als „Wirtschaftsmotor der Region“ aktiv die Zukunft der Eifel mit. „Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass mehr als 2500 Arbeitsplätze unmittelbar oder mittelbar auf den Nürburgring zurückzuführen sind. Zu den Branchen zählen das Gastgewerbe, Handwerksbetriebe und der Einzelhandel“, heißt es aus der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung Ahrweiler zur Bedeutung der Rennstrecke und des Veranstaltungsorts in der Verbandsgemeinde Adenau.

Jetzt im Juni locken „Rock am Ring“ oder das legendäre 24-Stunden-Rennen wieder Hunderttausende an den Nürburgring. Auch sonst sind Angebote wie Kino, Museum, Kartbahn, Shops und Gastronomie sowie die „Touristenfahrten“ im eigenen Pkw über die Nordschleife die Besuchermagnete.

Arbeits- und Ausbildungsplätze

Laut Andrea Stenz, Regionalgeschäftsführerin der IHK in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zählt der Nürburgring „mit rund 300 Vollzeitbeschäftigten, so der Stand 2023, zu den größeren Arbeitgebern der Region. Hinzu kommen zahlreiche saisonale und temporäre Arbeitsplätze, etwa im Bereich Sicherheit, Gastronomie, Eventservice und Technik.“

i Torsten Adams (links) und Axel Bünning gehören zu der großen Zahl an Mitarbeitern und Aushilfen. Beide sind schon über 24 Jahre als Posten am Nürburgring wie hier am "Carfriday" 2025 im Einsatz. Frank Bugge

Auch in der Ausbildung sei der Nürburgring aktiv. Es gibt meist mehr als 30 Azubis in den Berufen Veranstaltungskaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Kfz-Mechatroniker, IT-Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration, Kaufmann im Einzelhandel, Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder auch das Duale Studium BWL – Messe-, Congress- und Eventmanagement. „Damit trägt er zur Fachkräftesicherung vor Ort bei.“ Zudem präsentiere der Ring als Veranstalter in der Ring-Arena regelmäßig eine Jobmesse mit meist mehr als 60 regionalen und überregionalen Unternehmen sowie erfolgreichen Mittelständlern als Aussteller, zu denen neben Job-Interessierten und Fachkräften mehr als 500 Schüler aus Partnerschulen kommen und Einblicke in die Berufswelt als mögliche Azubis erhalten.

Nürburgring ein bedeutender Arbeitgeber

Ringsprecher Alexander Gerhard kann die IHK-Einschätzungen mit Zahlen hinterlegen. Die Destination Nürburgring sei „ein bedeutender Arbeitgeber“. Mehr als 330 festangestellte Mitarbeiter und rund 1000 Aushilfen seien bei den Nürburgring-Unternehmen beschäftigt. Dabei stelle die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG mit über 220 Festangestellten und rund 1000 Aushilfen den größten Anteil.

i Der Nürburgring ist selbst nicht nur Arbeitgeber, sondern in der Ring-Arena auch Veranstalter einer Jobmesse mit gut 60 Firmen und Unternehmen für künftige Azubis und Fachkräfte aus der Region. Frank Bugge

Hinzu kommen die Nürburgring Hotels und der Ferienpark (100 Festangestellte, 40 Aushilfen), das Nürburgring TV sowie die Nürburgring eSports Bar. Auch im „erweiterten Umfeld“ wie bei Eventdienstleistern, Cateringunternehmen oder Technikfirmen gebe es regelmäßig Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Veranstaltungen und touristischen Angeboten.

Test- und Erprobungsstandort

Im direkten Umfeld der Strecke seien eigene Industriegebiete und Unternehmensrepräsentanzen angesiedelt, die auf Basis der Rennstrecke als Test- und Erprobungsstandort entstanden seien. Sie und andere Hersteller und Zulieferer aus der Automotive-Branche können sich einmieten und auf der geschlossenen gewerblichen Rennstrecke, die nicht zum öffentlichen Verkehrsraum zählt, im Rahmen der „Industrie-Poolfahrten“ an rund 16 Wochen zwischen März und Oktober abseits der Öffentlichkeit und mit einiger Vertraulichkeit und Geheimniskrämerei ihre Tests absolvieren.

i Gegenüber der Rennstrecke haben sich im Gewerbegebiet zahlreiche Firmen angesiedelt. Die Nachfrage nach dem Standort ist groß. Das Gebiet soll um 3,2 Hektar als gewerbliche Baufläche erweitert werden. Frank Bugge

Der Slogan „Jeder lobt, was Nürburgring erprobt“ hat schon einige Jahre auf dem Buckel, wie das Schild am Verbindungstunnel vom alten Fahrerlager zur Rennstrecke zeigt. Doch der Ring als Test- und Erprobungsstrecke ist bei Entwicklern und Herstellern nach wie vor sehr gefragt. Die gewerblichen Vermietungen gehören laut Gerhard „fest zum ausgewogenen Mix des Geschäftsmodells des Nürburgrings“, dessen Buchungs- oder Umsatzzahlen im Detail nicht zu bekommen sind.

Gewerbegebiet wächst

„Die Magnetwirkung des Nürburgrings für die Automobilindustrie – hier für Firmen speziell im Gewerbepark am Nürburgring in Meuspath – ist zweifelsfrei vorhanden“, bestätigt Verbandsbürgermeister Guido Nisius. Fast sämtliche im Gewerbepark ansässigen Firmen hätten sich dort gerade wegen des Rings niedergelassen. Schließlich sei die Affinität zum Nürburgring und zum Motorsport „eine unabdingbare Voraussetzung“, um im Gewerbepark am Nürburgring ein Grundstück zu erhalten.

i "Jeder lobt, was Nürburgring-erprobt." Der Slogan hat schon einige Jahre auf dem Buckel, wie das Schild am Verbindungstunnel vom alten Fahrerlager zur Rennstrecke zeigt. Der "Ring" als Test- und Erprobungsstrecke ist nach wie vor sehr gefragt und dadurch ein Wirtschaftsfaktor in der Region. Frank Bugge

Laut Nisius seien dort über 500 Menschen beschäftigt. Aufgrund eines starken Nachfragebedarfs von ansiedlungswilligen Betrieben sei vom Zweckverband Gewerbepark am Nürburg ein Bauleitplanverfahren zur Erweiterung des Gewerbeparks eingeleitet. „Bei positivem Ausgang des Verfahrens können künftig weitere 3,2 Hektar als gewerbliche Baufläche dem Markt zur Verfügung gestellt werden.“

IHK-Vertreterin Stenz kann das genauer benennen. Als Test- und Entwicklungsstandort sei der Nürburgring ein Anziehungspunkt für nationale und internationale Automobilhersteller. Das angrenzende Industriegebiet „Am Grünen Hell“ biete Unternehmen wie Manthey Racing, Bilstein und weiteren spezialisierten Zulieferern „einen technologisch attraktiven Standort mit unmittelbarem Zugang zur Nordschleife“ als Teststrecke. „Dies schafft hoch qualifizierte Arbeitsplätze und stärkt die technologische Wertschöpfung im Kreis Ahrweiler. Das Gewerbegebiet wächst kontinuierlich weiter, was die Attraktivität des Standorts unterstreicht.“

Blick zu den Anfängen des Rings

Die wirtschaftliche Bedeutung des Nürburgrings hat damit historische Kontinuität: Der Bau der Rennstrecke in der Eifel, damals zu Kaisers Zeiten „Preußisch Sibirien“ genannt, startete am 1. Juli 1925 als „Notstandsmaßnahme im Rahmen der Erwerbslosenfürsorge im ärmsten Kreis des Landes Preußen“. Die Baustelle sorgte für Lohn und Brot für bis zu 2500 Arbeiter.

Image-Kampagne

Wie Ring-Sprecher Alexander Gerhard durchblicken lässt, reichen die wirtschaftlichen Fakten allein nicht aus, damit der Nürburgring als Sport-und Veranstaltungsort sowie Wirtschaftsfaktor bei den Menschen in der Region ein positives Image bekommt: Weg von einem gefährlichen Ort der rücksichtslosen Raser- und Krachmacher, die gerade zu den viel gefragten „Touristenfahrten“ kommen – oder dabei einfach nur an der Strecke zuschauen. „Bereits jetzt kommunizieren wir viel rund um die Nordschleife – adressiert an die Nutzer der Touristenfahrten.“ Dabei sei zu betonen, dass sich 99 Prozent der Nutzer vorbildlich verhalten. Anzeigen und Layouts auf den LED-Screens gehören ebenso dazu wie regelmäßige deutsch- und englischsprachige Durchsagen an der Nordschleife. Die „Sei Vorbild“-Kampagne sei in den Vorjahren ausgespielt worden. Aktuell sei man in der Konzeptionsphase einer neuen Kampagne, die das Thema „Community Nürburgring und vorbildliches Verhalten“ aufgreifen wird.