Handel in Neuenahr-Ahrweiler Gewerbegemeinschaft: Volker Danko über seinen Rücktritt Lars Tenorth 14.05.2026, 10:00 Uhr

i Volker Danko (rechts) ist nicht mehr länger Vorsitzender der Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auf der Jahreshauptversammlung dankte er auch dem scheidenden Stadtbürgermeister Guido Orthen, der sich sehr für die bessere Wahrnehmung und die Fusion der Werbegemeinschaften einsetzte. Thomas Weber

Viele Jahre engagierte sich Volker Danko für den Einzelhandel in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nun gibt er nähere Einblicke, warum er die Zeit für den Vorstandswechsel gekommen sieht, was seine Hauptbewegtgründe waren und was er seinem Nachfolger zutraut.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung (unsere Zeitung berichtete) hat die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler den neuen Vorstandsvorsitzenden Markus Zednik, Inhaber des Modegeschäfts Dreams Fashion aus Bad Neuenahr, präsentiert. Nach halber Amtszeit in leitender Position war Volker Danko zurückgetreten.







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