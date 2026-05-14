Viele Jahre engagierte sich Volker Danko für den Einzelhandel in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nun gibt er nähere Einblicke, warum er die Zeit für den Vorstandswechsel gekommen sieht, was seine Hauptbewegtgründe waren und was er seinem Nachfolger zutraut.
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Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung (unsere Zeitung berichtete) hat die Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler den neuen Vorstandsvorsitzenden Markus Zednik, Inhaber des Modegeschäfts Dreams Fashion aus Bad Neuenahr, präsentiert. Nach halber Amtszeit in leitender Position war Volker Danko zurückgetreten.