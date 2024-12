5300 Quadratmeter mehr Gewerbegebiet Ahrtalbrücke in Heimersheim wächst Jochen Tarrach 06.12.2024, 06:00 Uhr

i Auf dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche westlich von Heimersheim hat das Gewerbegebiet Ahrtalbrücke nun einen weiteren Schritt in Richtung Realisierung getan. Jochen Tarrach

Das neue Gewerbegebiet an der A61-Brücke in Heimersheim wird voraussichtlich größer als bisher geplant. Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat nun eine Änderung hin zu deutlich mehr Fläche.

Das bisher rund 14.000 Quadratmeter große neue Gewerbegebiet Ahrtalbrücke an der A61-Brücke in Heimersheim soll um 5300 Quadratmeter größer werden. Die dazu notwendige erste Änderung des Bebauungsplans hat der Bau- und Planungsausschuss in seiner Sitzung am 3.

