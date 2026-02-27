Rat lehnt Beitritt ab
Gewässerzweckverband zunächst ohne die Grafschaft
In Sachen Starkregenschutz gibt es in der Gemeinde Grafschaft noch viel zu tun.
In Sachen Starkregenschutz gibt es in der Gemeinde Grafschaft noch viel zu tun.
Thomas Weber

Die Folgen der Flutnacht sind nicht vergessen. Die Bemühungen der Kreisverwaltung mit der Landrätin an der Spitze um einen Gewässerzweckverband mit allen Gebietskörperschaften im Kreis Ahrweiler haben von der Grafschaft einen Dämpfer erhalten.

Lesezeit 2 Minuten
Der Rat der Gemeinde Grafschaft hat sich in seiner jüngsten Sitzung wie erwartet mehrheitlich dagegen ausgesprochen, zum aktuellen Zeitpunkt seinen Beitritt zum Gewässerzweckverband Kreis Ahrweiler zu erklären. Vielmehr wollen die Politiker die eigene Zuständigkeit in Sachen Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung auf ihrem Gebiet bewahren.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren