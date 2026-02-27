Rat lehnt Beitritt ab Gewässerzweckverband zunächst ohne die Grafschaft Thomas Weber 27.02.2026, 16:00 Uhr

i In Sachen Starkregenschutz gibt es in der Gemeinde Grafschaft noch viel zu tun. Thomas Weber

Die Folgen der Flutnacht sind nicht vergessen. Die Bemühungen der Kreisverwaltung mit der Landrätin an der Spitze um einen Gewässerzweckverband mit allen Gebietskörperschaften im Kreis Ahrweiler haben von der Grafschaft einen Dämpfer erhalten.

Der Rat der Gemeinde Grafschaft hat sich in seiner jüngsten Sitzung wie erwartet mehrheitlich dagegen ausgesprochen, zum aktuellen Zeitpunkt seinen Beitritt zum Gewässerzweckverband Kreis Ahrweiler zu erklären. Vielmehr wollen die Politiker die eigene Zuständigkeit in Sachen Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung auf ihrem Gebiet bewahren.







