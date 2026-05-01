Bald eine Regio-Klinik?
Gespräche zum Ex-Krankenhausstandort Remagen laufen
Ein Krankenhaus, wie es 133 Jahre in Remagen in verschiedenen Formen existiert hat, wird es so nicht mehr geben. Im Dezember sch
Ein Krankenhaus, wie es 133 Jahre in Remagen in verschiedenen Formen existiert hat, wird es so nicht mehr geben. Im Dezember schloss es nach Insolvenz seine Pforten.
Judith Schumacher

Im Frühjahr hätten die Überlegungen zum ehemaligen Krankenhausstandort Remagen abgeschlossen sein sollen. Doch liegt nichts Spruchreifes dazu vor.

Lesezeit 1 Minute
Noch immer ist unklar, wie es mit dem ehemaligen Krankenhausstandort Remagen weiter geht. Nach der Schließung der Klinik Maria Stern hatte es zum Thema Gesundheitsversorgung eine Bürgerversammlung mit Gesundheitsminister Clemens Hoch gegeben. Dabei hatte der Insolvenzverwalter des Krankenhausverbundes Linz-Remagen Mark Boddenberg erklärt, dass er das gesamte Verfahren in diesem Frühjahr abgeschlossen haben will und dass das Linzer Krankenhaus ...

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Kreis AhrweilerGesundheit

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