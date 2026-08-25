Flutkatastrophe im Ahrtal
Gespräche lieferten Grundlage für neue ARD-Serie
Die Dreharbeiten für die neue, fiktive ARD-Serie zur Flut im Ahrtal.
Die Dreharbeiten für die neue, fiktive ARD-Serie zur Flut im Ahrtal.
Rico Rossival

In der ersten Jahreshälfte 2027 soll der Vierteiler zur Flutkatastrophe im Ahrtal in der ARD zu sehen sein. Kürzlich wurde dafür im Tal gedreht. Doch wie aufwendig war eigentlich die Recherche für das Drehbuch? Wir haben nachgefragt. 

Lesezeit 3 Minuten
Wie erzählt man eine Katastrophe, die für viele Menschen im Ahrtal bis heute keine abgeschlossene Geschichte ist? Wie nähert man sich einer Flut, die mehr als 130 Menschen das Leben kostete, ohne das Erlebte der Betroffenen einfach für eine Fernsehgeschichte zu verwenden?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren