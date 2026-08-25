Flutkatastrophe im Ahrtal Gespräche lieferten Grundlage für neue ARD-Serie Martin Ingenhoven 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Die Dreharbeiten für die neue, fiktive ARD-Serie zur Flut im Ahrtal. Rico Rossival

In der ersten Jahreshälfte 2027 soll der Vierteiler zur Flutkatastrophe im Ahrtal in der ARD zu sehen sein. Kürzlich wurde dafür im Tal gedreht. Doch wie aufwendig war eigentlich die Recherche für das Drehbuch? Wir haben nachgefragt.

Wie erzählt man eine Katastrophe, die für viele Menschen im Ahrtal bis heute keine abgeschlossene Geschichte ist? Wie nähert man sich einer Flut, die mehr als 130 Menschen das Leben kostete, ohne das Erlebte der Betroffenen einfach für eine Fernsehgeschichte zu verwenden?







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