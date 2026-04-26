Viel Diskussion gab es um die Schulaufbaugesellschaft, zu der sich der Kreis Ahrweiler 2025 entschlossen hat. Nun versammeln sich die Gesellschafter in einer nicht öffentlichen Sitzung zum ersten Mal. Gegründet ist die GmbH damit noch nicht.
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Am Montag, 27. April, tagen sie zum ersten Mal: Im Oktober 2025 hatte der Kreistag Bad Neuenahr-Ahrweiler dem Gesellschaftsvertrag einer Schulaufbaugesellschaft zugestimmt und die Landrätin beauftragt, die zur Gründung der Gesellschaft erforderlichen Erklärungen abzugeben.