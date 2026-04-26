Sitzung im Kreishaus Ahrweiler Gesellschafter für Schulaufbau versammeln sich erstmals Maja Wagener 26.04.2026, 07:00 Uhr

i Die Berufsbildende Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler gehört zu den Bildungseinrichtungen im Kreis Ahrweiler, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark betroffen waren. Archiv Maja Wagener. Maja Wagener

Viel Diskussion gab es um die Schulaufbaugesellschaft, zu der sich der Kreis Ahrweiler 2025 entschlossen hat. Nun versammeln sich die Gesellschafter in einer nicht öffentlichen Sitzung zum ersten Mal. Gegründet ist die GmbH damit noch nicht.

Am Montag, 27. April, tagen sie zum ersten Mal: Im Oktober 2025 hatte der Kreistag Bad Neuenahr-Ahrweiler dem Gesellschaftsvertrag einer Schulaufbaugesellschaft zugestimmt und die Landrätin beauftragt, die zur Gründung der Gesellschaft erforderlichen Erklärungen abzugeben.







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