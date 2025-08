Politik ist immer eine spannende Sache, und es ist immer etwas los. Und Politik ist genau das, womit sich die Mitglieder und Freunde der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) beschäftigen. Am Sonntag, 24. August, ist es wieder so weit, dass die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der GSP ihre Mitglieder sowie alle interessierten Bürger einlädt, sich mit aktuellen Fragen der deutschen Politik zu beschäftigen. Die Veranstaltung unter dem Motto „Sicherheitspolitik bei Wein und Musik“ findet in besonderem Rahmen ab 11 Uhr auf der Hemmessener Hütte in den Weinbergen über Bad Neuenahr statt. Die sicherlich spannenden Diskussionen mit General a. D. Eberhard Zorn, dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, werden zur Erholung unterbrochen vom bekannten Musiker Jürgen Schick. „Gute Laune, ausgewählte Weine, Politik und stimmungsvolle Musik“, das kündigt Vorsitzender Josef Schmidhofer zu diesem Tag an.

Rund 200 Personen gehören zum interessierten Kreis der GSP

Es ist gut wissen, wo es in der Politik lang geht. Das gilt für die Kommunalpolitik ebenso wie für die Landes- und Bundespolitik. Dieses ist sicherlich einer der Gründe, dass die 1976 gegründete Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der politisch unabhängigen GSP noch immer aktiv ist und bei den Bürgern ihren Zuspruch findet. Lange Jahre waren die im Ahrkreis bekannten Gerd-Heinz Haverbusch sowie Manfred Wistuba Vorsitzende, ehe das Amt dann von Josef Schmidhofer übernommen wurde. Innerhalb der Jahreshauptversammlung am 3. April 2025 wurde Schmidhofer einstimmig im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist Jürgen Schick, Schriftführer Klaus Kretschmar, Kassenwart Barbara Wehnes und Beisitzer Helmut Rempl sowie Franz Maurer. Derzeit sind es mehr als 100 eingeschriebene Mitglieder und ebenso 100 interessierte Mitbürger, die regelmäßig die gebotenen monatlichen Veranstaltungen besuchen oder sie im Internet live verfolgen.

Ausflüge werden oft unternommen

Aber auch die gebotenen Exkursionen erfreuen sich großen Interesses. So werden Orte der deutschen Geschichte besucht, etwa das Hambacher Schloss oder, wie erst vor wenigen Tagen, die Wartburg bei Eisenach. Da der Schwerpunkt auf der Sicherheitspolitik liegt, gehören natürlich auch Truppenbesuche zum Programm. Ebenso umfassend die Gästeliste der Sektion. Als Beispiel seien hier nur der Publizist Gerhard Löwenthal, der ZDF-Experte Elmar Thevesen, derzeit Korrespondent in Washington, oder das Mitglied des Politbüros der ehemaligen DDR, Günter Schabowski, genannt werden. Schabowski ist in die deutsche Geschichte als Mann mit dem Schmierzettel eingegangen. Er hatte zu einer Pressekonferenz auf einem kleinen Zettel notiert, wann die Grenzen der DDR geöffnet werden sollen, das aber erst völlig irritiert auf Nachfrage bekannt gegeben. Später hatte er sich von den Idealen und Zielen der DDR gelöst. Und zum Treffen auf der Hemmessener Hütte wird nun General a. D. Eberhard Zorn dabei sein, der über Jahre mit seinen vier Sternen höchster deutscher Soldat war.