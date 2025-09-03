Die neuen Repräsentantinnen Remagens in Sachen Wein stehen fest. Es ist ein Geschwistertrio und wird aus den Reihen der Möhnegesellschaft gestellt, einem der Vereine, die durch ihren Einsatz die Durchführung des Weinfestes überhaupt erst ermöglichen.

Am Montagabend hat Bürgermeister Björn Ingendahl im Saal des evangelischen Gemeindehauses das Geheimnis gelüftet: Tabea Dörr übernimmt das Amt der Remagener Weinkönigin 2025/2026 von ihrer Vorgängerin Viktoria I. Langen und wird die Stadt ab ihrer Proklamation auf dem Weinfest am 20. September als Weinkönigin Tabea I. repräsentieren – zusammen mit ihren Schwestern und Weinprinzessinnen Julia Schmickler und Antonia Dörr. „In ihrer Bewerbung um das Ehrenamt führt Tabea als einige ihrer Stärken Aufgeschlossenheit und ihre kommunikative Art an, davon bin ich überzeugt“, sagte Ingendahl bei der Vorstellung und bedankte sich bei den Vereinsvertretern, dass sie alljährlich das dreitägige Fest vor dem Rathaus „rocken“. „Ohne euch wäre das nicht denkbar“, so der Bürgermeister.

Die 20-jährige Tabea Dörr ist bekennende Weinliebhaberin und keine Unbekannte: Bereits als Weinprinzessin an der Seite ihrer Schwester Antonia sammelte sie 2023/2024 wertvolle Erfahrungen. Derzeit absolviert Tabea eine Ausbildung zur Schreinerin. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der Taekwondo-Schule Bad Neuenahr, spielt Geige und trifft sich gern mit Freunden. Ihre Amtszeit stellt sie unter den Weinspruch: „In Remagen am schönen Rhein, da brachten Römer einst den Wein. Die Brücke, die von Frieden spricht, gehört zur neueren Geschicht. Erheben wir die Gläser, gefüllt mit gutem Wein und schreiben Geschichte weiter, hier am schönen Rhein.“

Würdevolle Repräsentantinnen

Ihre Begleiterin und Weinprinzessin Julia Schmickler ist Verwaltungsfachangestellte, Antonia Dörr arbeitet als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Beide sind erfahren im Amt. Julia war bereits 2016/2017 Weinprinzessin, Antonia 2023/2024 Weinkönigin. Gemeinsam bringen sie damit gute Voraussetzungen und Begeisterung für das Amt mit. Bei der feierlichen Vorstellung gratulierten neben Bürgermeister Ingendahl und den Vereinsvertretern auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft, die amtierende Weinkönigin Viktoria I. mit ihren Prinzessinnen Janina und Karolina sowie die Familien der neuen Majestäten. Alle waren sich einig: Tabea I. und ihre Prinzessinnen Julia und Antonia werden die Stadt würdevoll repräsentieren.

Seit 1950 wird in Remagen mit einem Weinfest der Weinbautradition des Ortes gedacht. In alten Schriften wird für die Römerstadt schon im Jahr 755 die Weinlage „Burdist“ genannt, was immerhin heute 1270 Jahre her ist und Remagen mit zu den ältesten Weinanbaugebieten Deutschlands zählen lässt. Bis zum Jahre etwa 1890 verfügte die Stadt noch über 36 Hektar Weinreben. Viele Winzer verloren dann bis 1927 durch die Reblaus nach über 1170 Jahren Weinrebenanbau ihre Existenz. Nach den Kriegswirren wurde Anfang der 1950er-Jahre am „Scharfenberg“ hinter der Apollinariskirche oberhalb des Philosophenweges einige Hektar neue Reben angepflanzt und später der Weinrebenanbau durch einen Heimersheimer Winzer bis in die 1970er-Jahre weiter betrieben. Bis 1975 hatten die Franziskaner-Mönche des Klosters St. Apollinaris etwa 2500 Quadratmeter Weinberg unterhalb der Kirche auf dem „Apollinarisberg“ und dem „Hundsberg“ bewirtschaftet. Die Kelterarbeiten wurden im Kellergewölbe unter der Apollinariskirche durchgeführt und der Riesling in Holzfässern gelagert. Heute betreibt der Verein Weinbau-Gemeinschaft Remagen den Weinrebenanbau in Remagen auf über 800 Quadratmetern an gleicher Stelle.

Drei Tage lang darf gefeiert werden

Nun wird wieder gefeiert: Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. September, verwandelt sich der Remagener Marktplatz dann wieder in ein gemütliches Weindorf. An drei Tagen bietet das von der Stadt Remagen organisierte Fest ein abwechslungsreiches Veranstaltungs- und Musikprogramm. Bewirtet werden die Gäste vom Stadtsoldatenkorps, der KG Narrenzunft, dem Kameradschaftsverein der Freiwilligen Feuerwehr, dem Spielmannszug Rheinklänge, dem Sportverein und der Möhnegesellschaft.

Neben einem vielseitigen Angebot ausgesuchter Weine von Ahr und Mittelrhein gibt es auch alkoholfreie Getränke. Flammkuchen, Grillwürstchen, Pommes frites oder Reibekuchen sowie der Kuchenverkauf am Sonntag lassen auch kulinarisch kaum Wünsche offen. Das Weindorf ist freitags ab 18 Uhr, samstags ab 15 Uhr und sonntags ab 12 Uhr jeweils bis in den späten Abend geöffnet. Besonders hinzuweisen ist auf den kleinen Festzug und die Proklamation der neuen Weinkönigin am Samstagnachmittag, das Platzkonzert der Stadtsoldaten am Sonntagmittag und das große Weinmajestäten-Treffen am Sonntagnachmittag. Abgerundet wird das Wochenende in diesem Jahr mit einem verkaufsoffenen Sonntag des innerstädtischen Einzelhandels und einem kleinen Markt im Bereich Marktstraße/Josefstraße.

Weitere Informationen zum Remagener Weinfest und zum genauen Programm gibt es unter

www.remagen.de