Am Wochenende hatten sich Mitarbeiter des insolventen Remagener Krankenhauses an die RZ gewandt – in Sorge um die Patientenversorgung. Dazu hat sich nun die Geschäftsführung des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen geäußert.

Nach einem Bericht unserer Zeitung über Missstände im insolventen Remagener Krankenhauses Maria Stern hat jetzt Thomas Werner, Geschäftsführer des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, über das Berliner Unternehmen Consilium Rechtskommunikation eine Stellungnahme zu dem Sachverhalt abgegeben. Mitarbeiter des Krankenhauses hatten sich am Wochenende gegenüber unserer Zeitung über Probleme in der Klinik beklagt. Die Rede war von personellen Engpässen und IT-Problemen, die, wie die Mitarbeiter sagten, zu Patienten gefährdenden Situationen geführt hätten. Ein weiterer Kritikpunkt der Angestellten war, dass diese sich zu uninformiert über die Entwicklung fühlen und es aufgrund dessen zu Kündigungen kam.

Verfahren wurde nicht verlängert

Zum allgemeinen Hintergrund der Umstrukturierung erklärt Thomas Werner: „Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen ist seit dem 20. März 2025 im Schutzschirmverfahren. Wie geplant und rechtlich vorgesehen wurde am 1. Juni 2025 das sogenannte Hauptverfahren eröffnet. Das Verfahren wurde nicht verlängert. Wir befinden uns in umfassenden Gesprächen und im engen Austausch mit potenziellen Partnern, mit dem klaren Fokus, eine zeitnahe Lösung für eine stabile Gesundheitsversorgung in der Region zu schaffen.“ Diese Zwischenphase verlange allen Beteiligten und insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel ab: „Wir werden über jede Veränderung informieren, sobald diese rechtssicher ist. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und Loyalität, die wir aus der Belegschaft seit Beginn des Verfahrens erhalten“, so Werner.

Parallel zu der strategischen Ausrichtung des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen ist es der Klinikleitung wichtig, zu betonen, dass das stationäre und ambulante Behandlungsangebot unverändert weiterläuft. „Wir sind für unsere Patientinnen und Patienten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr da“, sagt Werner. In welche Richtung sich das Klinikum voraussichtlich umstrukturieren oder ob es Stellenstreichungen geben wird, wurde noch nicht geäußert.

„Oberstes Ziel ist es in diesen Situationen stets zu jedem Zeitpunkt, eine lückenlose und sichere Versorgung sicherzustellen.“

Thomas Werner, Geschäftsführer des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen

Zur Personalsituation äußert sich der Geschäftsführer wie folgt: „Bedingt durch Erkrankungen und die aktuelle Urlaubszeit haben wir ein Konzept entwickelt, um die kurzfristigen und unvorhergesehenen Personalausfälle zu kompensieren. Wir haben sofort gehandelt und die Aufnahmekapazitäten der Intensivstation über das Wochenende an die verfügbaren Personalkapazitäten angepasst. Diesen Schritt haben wir sowohl auf Leitungsebene als auch an die Kolleginnen und Kollegen in Linz kommuniziert. Oberstes Ziel ist es, in diesen Situationen stets zu jedem Zeitpunkt eine lückenlose und sichere Versorgung sicherzustellen.“

Was das Computersystem des Krankenhauses angeht, sagt Thomas Werner: „Wir halten umfassende Konzepte für verschiedene Szenarien bereit. Medizinisch relevante Abläufe sind durch Notfall- und Ersatzverfahren erprobt, die im Fall einer systembedingten Störung eine sichere und von der IT unabhängige Behandlung gewährleisten. Insbesondere solche für die Diagnose wichtigen EDV-Systeme sind auf die zuverlässige ärztliche und notfallmedizinische Behandlung unserer Patientinnen und Patienten ausgerichtet, sodass eine Auswirkung auf die Patientenversorgung ausgeschlossen ist.“

„Im Krankenhaus Maria Stern in Remagen hat es keinen Stromausfall gegeben.“

Thomas Werner, Geschäftsführer des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen

Bei dem im Bericht unserer Zeitung aufgrund von Äußerungen einer Klinikmitarbeiterin benannten Stromausfall, der einen lauten Alarm ausgelöst haben soll, verhielt es sich laut Geschäftsführer Werner wie folgt: „Im Krankenhaus Maria Stern in Remagen hat es keinen Stromausfall gegeben. Das Gebäude verfügt über ein Alarmsystem, das dann auslöst, wenn ein elektronisches Gerät in der Systemumgebung einen Defekt aufweist. Richtig ist, dass es ein Alarmsignal als sogenannten Voralarm gegeben hat. Dieser lässt sich innerhalb weniger Sekunden abschalten.“ Nach Informationen der RZ hat es am Mittwoch eine Mitarbeiterversammlung gegeben, in der diese über den aktuellen Sachstand in Kenntnis gesetzt wurden.