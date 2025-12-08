Gesang der Lichterkönigin Lucia erfreut Weinort Rech

Am Wochenende lockte der Lucia-Markt die Besucher nach Rech. Es gab viele handgemachte Produkte, Met und Glühwein sowie Flammkuchen. Und natürlich den ganz besonderen Auftritt der Lichterkönigin, die dem Markt seinen Namen verleiht.
Lesezeit 3 Minuten
Sie sind auf einem guten Weg zurück in die Normalität in Rech. Aber es ist auch noch ein langer Weg. Am vergangenen Wochenende war Lucia-Markt, Jahr für Jahr eine besondere Mischung aus Markttreiben, Lichtermeer, kulinarischen Freuden und einem Stück schwedischer Weihnacht.