Markttreiben am Wochenende Gesang der Lichterkönigin Lucia erfreut Weinort Rech Thomas Weber 08.12.2025, 12:05 Uhr

i Statt in der Kirche trat der Chor um die Lichterkönigin im "Alten Fachwerk" auf und erfreute viele Zuhörer. Thomas Weber

Am Wochenende lockte der Lucia-Markt die Besucher nach Rech. Es gab viele handgemachte Produkte, Met und Glühwein sowie Flammkuchen. Und natürlich den ganz besonderen Auftritt der Lichterkönigin, die dem Markt seinen Namen verleiht.

Sie sind auf einem guten Weg zurück in die Normalität in Rech. Aber es ist auch noch ein langer Weg. Am vergangenen Wochenende war Lucia-Markt, Jahr für Jahr eine besondere Mischung aus Markttreiben, Lichtermeer, kulinarischen Freuden und einem Stück schwedischer Weihnacht.







