Bürgermeisterwahl Geron will in Sinzig wieder Stadtchef werden 22.01.2025, 15:00 Uhr

i Sinzigs Stadtchef Andreas Geron kandidiert erneut bei der Bürgermeisterwahl im Mai. Martin Gausmann. Stadt Sinzig

Wen wählen die Sinziger im Mai zum Bürgermeister? Ein Kandidat steht bereits fest.

Jetzt steht es also fest: Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) wird als Kandidat bei der nächsten Wahl zum Stadtchef wieder antreten. In der Stellenausschreibung der Stadt Sinzig, über die der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung noch abstimmen muss, heißt es wörtlich: „Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich um eine Wiederwahl.

