Gnadenhofbetreiberin erfolglos Gericht weist Befangenheitsantrag zurück 20.11.2025, 05:00 Uhr

i Vor dem Amtsgericht in Bad Neuenahr-Ahrweiler muss sich die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel verantworten, weil ihr Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen werden. Martin Gausmann

Abrupt ist die Hauptverhandlung im Prozess gegen die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel unterbrochen worden, weil Letztere sich nach eigenen Angaben unwohl fühlte und einen Arzt aufsuchen wollte. Dennoch gab es bereits ein Ergebnis.

Der Prozess gegen die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel vor dem Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler scheint sich in die Länge zu ziehen. Das ist zum einen der Angeklagten selbst geschuldet, die am jüngsten Verhandlungstag den Gerichtssaal verlassen und sich auf den Weg zum Arzt gemacht hat mit der Begründung, sich nicht wohlzufühlen, wie ihre Anwälte mitteilten.







