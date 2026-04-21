Messerangriff in Bad Breisig Gericht schickt alle Angeklagten ins Gefängnis Silke Müller 21.04.2026, 18:00 Uhr

i In dem Prozess am Landgericht Koblenz gegen drei Männer, die sich in Bad Breisig an einer Massenschlägerei beteiligt haben, ist das Urteil gesprochen worden. Birgit Pielen

Am Landgericht Koblenz ist der Prozess gegen einen 26-Jährigen zu Ende gegangen, der bei einer Massenschlägerei auf offener Straße zwei Männer mit dem Messer verletzt haben soll. Auch die 50- und 57-jährigen Mitangeklagten sind verurteilt worden.

Als Rupert Stehlin, Vorsitzender Richter der 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz, das Urteil gegen die drei Männer verkündet, die sich an einer Massenschlägerei auf offener Straße in Bad Breisig am 13. Januar 2025 beteiligt haben sollen, wobei dem 26-jährigen Beschuldigten vorgeworfen wird, mit einem Messer zwei Personen verletzt zu haben, geht ein Raunen durch den Gerichtssaal.







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